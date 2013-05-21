شركة زميلة لاتصالات الإماراتية توقع قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار

دبي 21 مايو أيار (رويترز) - قالت اتصالات الإماراتية اليوم الثلاثاء إن شركتها الزميلة في نيجيريا وقعت قرضا قيمته 1.2 مليار دولار مع 13 بنكا نيجيريا.

وقالت أكبر شركة اتصالات إماراتية في بيان لبورصة أبوظبي إن التسهيل الموقع متوسط الأجل وسيستخدم لإعادة تمويل قرض قائم بقيمة 650 مليون دولار وتقوية شبكة اتصالات نيجيريا.