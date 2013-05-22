الإمارات دبي الوطني يحدد سعرا استرشاديا لسندات لدعم رأس المال

دبي 22 مايو أيار (رويترز) - قالت بنوك مرتبة لإصدار سندات إن بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي ينوي تسعير أول سندات له لدعم المستوى الأول من رأس المال اليوم الأربعاء في ظل طلب قوي.

وتحدد السعر الاسترشادي للسندات الدائمة - أي التي ليس لها تاريخ استحقاق محدد ولكن لا يمكن استرداد قيمتها قبل ست سنوات على الأقل - عند ستة بالمئة صباح اليوم الأربعاء.

وستحصل البنوك الخاصة على خصم مقداره 50 سنتا.

وتستغل البنوك في الخليج وفرة السيولة والطلب على الأصول الإقليمية لتعزيز نسب رأس المال بأسعار الاقتراض الرخيصة في الوقت الراهن.

وقد يسمح الطلب الكبير للمقترض بخفض السعر الاسترشادي قبل إطلاق السندات. وقالت البنوك المرتبة في تقرير اطلعت عليه رويترز إن قيمة أوامر الاكتتاب في سندات بنك الإمارات دبي الوطني تجاوزت أربعة مليارات دولار.

والمستوى الأول من رأس المال هو رأس المال الأساسي للبنوك وفقا لقواعد بازل المصرفية وهو مقياس رئيسي لقوتها المالية. ويتعين على البنوك الخليجية الامتثال لقواعد بازل 3 العالمية المشددة لرأس المال الأساسي والتي ستطبق تدريجيا في السنوات المقبلة.

وبلغت نسبة المستوى الأول من رأس المال لدى بنك الإمارات دبي الوطني 13.5 بالمئة من الأصول في نهاية مارس آذار.

ويتولى بنك أوف أمريكا ميريل لينش ودويتشه بنك واتش.اس.بي.سي هولدنجز وآي.إن.جي ومورجان ستانلي ووحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني ترتيب إصدار السندات.