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مصحح-أبوظبي الإسلامي يرتب قرضا مجمعا قيمته 360 مليون دولار

Sun Jul 7, 2013 10:45am GMT
 
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(لتصحيح كلمة "بارجتين" في الفقرة الثانية إلى "سفينتين")

أبوظبي 7 يوليو تموز (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد إنه أبرم قرضا إسلاميا مجمعا قيمته 1.32 مليار درهم (360 مليون دولار) لصالح شركة الخليج للخدمات البحرية إحدى أكبر الشركات المشغلة والمالكة للبوارج بالمنطقة.

وقال البنك في بيان إن القرض سيساعد الشركة التي مقرها أبوظبي في الوفاء بمتطلبات كإعادة ‭hg‬تمويل وتمويل صفقة شراء سفينتين جديدتين.

كانت رويترز قالت في مايو أيار إن البنك بصدد ترتيب قرض وإنه على وشك توقيعه.

وقال البيان إن الصفقة لاقت طلبا كبيرا من بنوك محلية وإقليمية.

وتم تفويض بنكي أبوظبي التجاري والخليج الأول كمرتبين رئيسيين للعملية.

وشارك مصرف الهلال ومصرف عجمان وشركة جي.إي مبادلة ونور الإسلامي وقطر الإسلامي والعربي المتحد في ترتيب القرض.

والخليج للخدمات البحرية مملوكة بنسبة 79 بالمئة لشركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر ومقرها أبوظبي. (إعداد أحمد لطفي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 