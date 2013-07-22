بنك الامارات دبي الوطني يتوقع تراوح القروض المتعثرة بين 14 و 15% في 2013

دبي 22 يوليو تموز (رويترز) - عدل بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي توقعاته بالانخفاض للقروض المتعثرة بمقدار نقطة مئوية على خلفية تحسن الأوضاع الاقتصادية للإمارة والفوائد المتحققة من استحواذه على الأصول المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي.

وقال سوريا سوبرامانيان المدير المالي للبنك اليوم الإثنين إن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي دفتر القروض ستبلغ 14-15 في المئة هذا العام بدلا من تقديرات سابقة عند 15-16 في المئة.

وبلغت القروض المتعثرة 13.9 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام انخفاضا من 14.2 في المئة في نهاية مارس آذار.

وتضررت إمارة دبي من أزمة ديون شركات شبه حكومية وانفجار فقاعة عقارية في 2009 وهو ما تسبب في تباطؤ النمو وارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض لدى البنوك. لكن اقتصاد الإمارة بدأ يشهد تعافيا منذ عدة أشهر.