المدير المالي: الدار الإماراتية تنوي إعادة تمويل ديون

أبوظبي 7 أغسطس آب (رويترز) - قال المدير المالي لشركة الدار العقارية ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء إن الشركة تنوي إعادة تمويل ديون قائمة من بينها سندات قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في العام المقبل.

وقال جريج فيور المدير المالي للشركة للصحفيين خلال مؤتمر بالهاتف بعد إعلان النتائج الفصلية إن الالتزامات القائمة على الدار تبلغ 14 مليار درهم (3.81 مليار دولار).

وقال "سنطلب إجراء مباحثات مع البنوك بشأن ديون متنوعة بما فيها 1.2 مليار دولار تستحق في العام القادم."

كانت الدار قالت في وقت سابق من اليوم إن الأرباح الفصلية صعدت إلى 1.25 مليار درهم (340.3 مليون دولار) بعد تحقيق مكاسب غير متكررة من الاندماج مع صروح العقارية في يونيو حزيران.