مصادر: فندق أتلانتس النخلة بدبي يبرم اتفاق قرض بقيمة 880 مليون دولار

لندن 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن فندق أتلانتس النخلة في دبي أبرم اتفاق قرض بقيمة 880 مليون دولار وهو ما يزيد 30 مليون دولار عن المبلغ الذي كان يسعى للحصول عليه.

وقال المصرفيون إن القرض ستقدمه مجموعة من سبعة بنوك محلية ودولية وهي باركليز وإتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني وبنك دبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الامارات دبي الوطني.

وقالت مؤسسة تومسون رويترز لتسعير القروض في وقت سابق إن الصفقة تم تسعيرها بهامش 500 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).

وستستخدم أموال القرض في إعادة تمويل قرض بقيمة 700 مليون دولار لأجل 12 عاما وقع في يوليو تموز 2005 وتم تسعيره بهامش 160 نقطة أساس فوق ليبور. واستخدم ذلك القرض لتمويل بناء فندق فاخر وحديقة ألعاب مائية.

وافتتح فندق أتلانتس النخلة في 2008 كمشروع مشترك بين كيرزنر انترناشونال هولدنجز وشركة استثمار الاماراتية القابضة.

وقد أبرمت مجموعة جميرا للفنادق الفاخرة التابعة لدبي القابضة اتفاق قرض أيضا بقيمة 1.4 مليار دولار لأجل ست سنوات تم تسعيره بهامش 275 نقطة أساس فوق ليبور.