إعادة-مرتبون: مصرف الهلال في أبوظبي يعتزم طرح صكوك قياسية بالدولار هذا الأسبوع

(لحذف كلمة زائدة في الفقرة الثانية)

دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - يعتزم مصرف الهلال المملوك لحكومة أبوظبي طرح صكوك قياسية لأجل خمس سنوات هذا الأسبوع حسبما ذكرت وثيقة لمرتبي الإصدار اليوم الأحد فيما يعد أول بيع لأدوات دين من جانب البنك.

وأظهرت التوقعات المبدئية أن سعر الإصدار المقوم بالدولار سيكون 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة حسب الوثيقة. ولا تقل قيمة الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.

ومن المقرر أن يختتم البنك المملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار الحكومي اجتماعاته مع مستثمري أدوات الدخل الثابت غدا الاثنين في لندن.

ويرتب العروض الترويجية بنوك سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد فضلا عن مصرف الهلال نفسه.