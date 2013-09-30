مصرف الهلال يصدر سعر صكوكه الأولى غدا حسب ظروف السوق

دبي 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي الإصدار اليوم الإثنين إن مصرف الهلال المملوك لإمارة أبوظبي سيقوم بتسعير صكوكه الأولى غدا الثلاثاء حسب ظروف السوق وسط طلب قوي من المستثمرين.

وذكرت الوثيقة أن باب الاكتتاب في الإصدار مفتوح وأن تعهدات المستثمرين بلغت 2.75 مليار دولار بالفعل.

وقالت البنوك المرتبة أمس الأحد إن الصكوك ستكون من الحجم القياسي وستصدر لأجل خمسة أعوام. ولا تقل قيمة الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. وحددت البنوك السعر الاسترشادي المبدئي عند 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وسيختتم مصرف الهلال المملوك بالكامل لمجلس أبوظبي للاستثمار التابع للحكومة اجتماعاته مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اليوم في لندن.