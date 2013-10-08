رأس الخيمة تعلن سعر إصدار صكوك اليوم وسط طلب كبير

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار سندات إن إمارة رأس الخيمة ستعلن سعر صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام اليوم الثلاثاء وذلك وسط طلب كثيف من المستثمرين.

وتجاوزت طلبات الاكتتاب الخمسة مليارات دولار رغم أن حجم العملية لن يتجاوز 500 مليون دولار بحسب الوثيقة.

وتحدد السعر الاسترشادي النهائي بين 175 و180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل بكثير من توقعات مبدئية أمس الاثنين وضعت السعر عند 200 نقطة أساس.