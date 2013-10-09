مصادر: الدار تسعى لتدبير 1.5 مليار دولار قبل استحقاق سندات

من ديفيد فرينش وبرافين مينون

دبي 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن الدار العقارية التي مقرها أبوظبي تفاتح بنوكا بشأن جمع قرض قصير الأجل تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار مع خيار تحويله في وقت لاحق إلى سندات.

ويأتي التمويل المقترح قبل استحقاق سندات قيمتها 1.25 مليار دولار في مايو أيار 2014. وقالت المصادر التي طلب عدم الإفصاح عن هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن الدار ستستخدم الأموال لتلبية ذلك الالتزام على الأرجح.

وهذا أول تمويل تحصل عليه الشركة منذ أتمت في يونيو حزيران اندماجها الذي دعمته حكومة أبوظبي مع صروح العقارية وأفرز ثاني أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات العربية المتحدة وواحدة من أكبر شركات القطاع في الشرق الأوسط بأصول قيمتها 13 مليار دولار.