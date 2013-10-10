ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لبنك أبوظبي الوطني

دبي 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني الرئيسي لبنك أبوظبي الوطني أكبر بنك في الإمارة درجة واحدة اليوم الخميس مع إعادة تصنيفه ككيان مرتبط بالحكومة.

ورفعت الوكالة التصيف الائتماني للبنك على الأجل الطويل إلى ‭‭AA-‬‬ من ‭‭A+‬‬ وقالت إن ذلك يرجع إلى الوضع الجديد للبنك ككيان مرتبط بالحكومة. وأضافت أنها ترى أن البنك يلعب دورا مهما جدا في الاقتصاد المحلي.