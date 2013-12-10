مقدمة 1-فيتش تؤكد تصنيف دبي الإسلامي عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة

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10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أكدت وكالة فيتش اليوم الثلاثاء تصنيفها الائتماني لبنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي بالإمارات العربية المتحدة عند ‭‭‭A‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت أن التصنيف يرتكز على تقديرات الوكالة لتوافر "إمكانية كبيرة جدا لحصول البنك على الدعم من سلطات الإمارات إذا دعت الحاجة."

وقالت إن لدى الحكومة الاتحادية القدرة والرغبة لدعم البنك نظرا لأهميته الاستراتيجية كأكبر بنك إسلامي في الدولة ولكون حكومة دبي تملك 30 بالمئة فيه.

وزاد صافي ربح دبي الإسلامي 25 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام مع تحسن الربحية بمعظم قطاعات أعماله.