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بنك دبي التجاري يوقع قرضا بقيمة 450 مليون دولار

Thu Dec 19, 2013 11:06am GMT
 
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دبي 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال بنك دبي التجاري اليوم الخميس إنه وقع اتفاق قرض بقيمة 450 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات سيستخدمه في الأغراض العامة.

وقال البنك في بيان إلى سوق دبي المالي إن فائدة القرض الجديد تبلغ 1.25 بالمئة فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور).

ويحل القرض محل تسهيل ائتماني بنفس القيمة حصل عليه البنك عام 2011 وسدده في أكتوبر تشرين الأول هذا العام.

وأضاف البيان أن تسعة بنوك ساهمت في القرض وهي المؤسسة المصرفية العربية وبنك أوف نيويورك ميلون وسيتي بنك وكومرتس بنك وآي.إن.جي وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني وناتيكسيس وستاندرد تشارترد.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 