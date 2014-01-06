إعمار العقارية تسترد سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في 6 فبراير

دبي 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت إعمار العقارية بدبي في بيان اليوم الإثنين إنها ستسترد الكمية المتبقية من سنداتها القابلة للتحويل إلى أسهم البالغة قيمتها 500 مليون دولار في السادس من فبراير شباط.

وتبلغ قيمة السندات المتبقية 237.5 مليون دولار بعد أن جرى تحويل بعض السندات إلى أسهم في أواخر العام الماضي.

وقالت إعمار في إشعار لبورصة لوكسمبورج حيث تم إدراج السندات إن سعر تحويل السندات إلى أسهم سيبلغ 4.38 درهم للسهم وهو أقل كثيرا من سعر إغلاق السهم عند 7.98 درهم في الخامس من يناير كانون الثاني.

وارتفع سهم إعمار 103.7 في المئة العام الماضي مدعوما بعودة الثقة إلى القطاع العقاري بدبي والاقتصاد بوجه عام بعد انهيار سوق العقارات المحلية ومشكلات الديون الضخمة التي واجهتها الشركات شبه الحكومية في الإمارة في نهاية العقد الماضي.

وأعلنت إعمار أكبر شركة تطوير عقاري في دبي عن سلسلة من المشروعات الجديدة في 2013 مع ارتفاع أسعار العقارات بنحو 22 في المئة. وكانت الأسعار قد هبطت أكثر من 50 في المئة من ذروة صعودها في 2008 حين حدث الانهيار.

وكانت إعمار قد باعت السندات القابلة للتحويل في 2010 في نموذج نادر لسندات تصدرها شركة خليجية.

وقال الإشعار إن آخر موعد لحائزي السندات لتحويلها إلى أسهم هو 22 يناير كانون الثاني.