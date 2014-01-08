الشارقة تحصل على تصنيف ائتماني ولم تقرر بعد إصدار سندات أو صكوك

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول في دائرة المالية بإمارة الشارقة اليوم الأربعاء إن الإمارة لم تتخذ قرارا بإصدار سندات أو صكوك في الوقت الراهن بعد حصولها على تصنيف ائتماني سيادي.