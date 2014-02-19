مقدمة 3-مصادر: دبي تتفق على مد أجل دين بقيمة 10 مليارات دولار للإمارات

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من ميرنا سليمان وديفيد فرنش

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن دبي توصلت إلى اتفاق على مد أجل دين بقيمة عشرة مليارات دولار كان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قدمه للإمارة إبان الأزمة المالية العالمية.

ويحل موعد استحقاق القرض الذي أخذته دبي قبل خمسة أعوام في مارس آذار. وساعد القرض دبي والشركات شبه الحكومية فيها على تفادي التعثر خلال الأزمة المالية عندما انهار سوق العقارات في الإمارة وتجمدت أسواق القروض.

ويستحق الدين وهو على هيئة سندات بيعت للبنك المركزي الشهر المقبل.

وقال مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد "تم الاتفاق. وسيجري تمديد أجل الدين بشروط أفضل." وبلغ كوبون الفائدة على سندات الدين السابقة أربعة بالمئة.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل عن الشروط أو أجل تمديد القرض.

وامتنع متحدثون رسميون ومسؤولون آخرون بالحكومة والبنك المركزي عن التعليق أو لم يتسن الاتصال بهم.