وثيقة: أبوظبي التجاري يفوض بنوكا لتنظيم سندات خمسية والتسعير اليوم

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) - قالت وثيقة إن بنك أبوظبي التجاري يهدف إلى تسعير سندات معيارية لأجل خمس سنوات اليوم الاثنين بعد إصدار السعر الاسترشادي الأولي للسندات الدولارية.

وقالت الوثيقة الصادرة عن المنظمين الرئيسيين للإصدار إن السعر الأولي للعملية - التي فتح فيها باب الاكتتاب بالفعل - يتراوح بين 150 و155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.