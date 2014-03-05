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مصادر: دبي العالمية سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين

Wed Mar 5, 2014 9:00am GMT
 
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دبي 5 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء إن دبي العالمية إحدى أكبر المجموعات المملوكة لحكومة الإمارة قد سددت 284.5 مليون دولار إلى الدائنين في إطار خطة إعادة هيكلة ديونها البالغة قيمتها 25 مليار دولار.

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي إن المجموعة مولت السداد من بيع أصول.

وقال مصدر إنه بموجب اتفاق إعادة الهيكلة توزع حصيلة بيع الأصول إذا تجاوزت 300 مليون دولار على الدائنين كمدفوعات مبكرة.

وأحجم متحدث باسم دبي العالمية عن التعليق. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 