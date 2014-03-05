وزير: صربيا تقترض مليار دولار من الإمارات لأجل 10 سنوات

كوباونيك (صربيا) 5 مارس آذار (رويترز) - قال وزير المالية الصربي لازار كرستيتش اليوم الأربعاء إن صربيا ستحصل على قرض قيمته مليار دولار لأجل عشر سنوات من الإمارات العربية المتحدة بفائدة اثنين بالمئة.

وقال كرستيتش للصحفيين خلال مؤتمر في منتجع التزلج الصربي كوباونيك "سأتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الليلة وأوقع غدا قرضا بمليار دولار لدعم الميزانية."

وذكر الوزير أن القرض سيتطلب موافقة البرلمان الذي لن تنعقد جلسته المقبلة إلا بعد انتخابات برلمانية في 16 مارس آذار.