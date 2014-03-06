أبوظبي توقع اتفاق قرض قيمته مليار دولار مع صربيا

أبوظبي 6 مارس آذار (رويترز) - قالت دائرة المالية في أبوظبي اليوم الخميس إن صربيا وقعت اتفاقا للحصول على قرض قيمته مليار دولار من الإمارة وهو ما يعزز مساعي بلجراد لإيجاد مستثمرين من خارج منطقة اليورو.

وقال وزير المالية الصربي لازار كرستيتش يوم الأربعاء إن القرض البالغ أجله عشر سنوات سيقدم بفائدة 2 بالمئة.

وقال كرستيتش في بيان اليوم الخميس "هذا القرض من شأنه أن يوفر فرصا جديدة للتعاون ويبني علاقات اقتصادية وتجارية. سيدعم (القرض) الاقتصاد الصربي ويتيح فرصا استثمارية عديدة لكلا الجانبين. وسيدعم أيضا أهداف مشروعات مشتركة بين البلدين."

وأضاف البيان أن القرض سيشجع القطاعين العام والخاص في الإمارات على استكشاف فرص الاستثمار في صربيا.

ووافقت الإمارات على تقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار إلى صربيا في عام 2013 استخدم للاستثمار بقطاع الري الصربي وتقديم قروض للمزارعين لشراء المعدات الزراعية.