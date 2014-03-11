أبوظبي الوطني يفوض بنوكا لبيع سندات بالدولار الأسترالي

وفي إصدار سابق أصبح بنك أبوظبي الوطني الحاصل على تصنيف ‭Aa3/AA-/AA-‬ ثاني بنك بمنطقة الشرق الأوسط يبيع سندات بالعملة الأسترالية وكان ذلك في 28 فبراير شباط 2013.

كان الإصدار السابق الوحيد من هذا النوع لبنك من منطقة الشرق الأوسط في نوفمبر تشرين الثاني 2006 عندما باع بنك الإمارات الدولي الحاصل على تصنيف ‭A/A1/A‬ سندات لأجل ثلاث سنوات قيمتها 250 مليون دولار أسترالي لقت إقبالا فاترا من المستثمرين.