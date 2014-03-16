أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقا مع دبي لإعادة تمويل ديون
دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد إن أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي وقعا اتفاقا مع دبي لإعادة تمويل 20 مليار دولار تستحق هذا العام حصلت عليها حكومة دبي كمساعدة عاجلة إبان الأزمة المالية.
ويمدد الدين لخمس سنوات بفائدة سنوية تبلغ واحدا بالمئة.
ويشمل الدين قرضا بعشرة مليارات دولار قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال بنكين مملوكين للحكومة وسندات بالقيمة ذاتها أصدرتها دبي لمصرف الإمارات المركزي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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