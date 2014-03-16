أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي يوقعان اتفاقا مع دبي لإعادة تمويل ديون

دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد إن أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي وقعا اتفاقا مع دبي لإعادة تمويل 20 مليار دولار تستحق هذا العام حصلت عليها حكومة دبي كمساعدة عاجلة إبان الأزمة المالية.