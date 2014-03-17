ستاندرد اند بورز: إدراج وحدة التجزئة لا يؤثر على تصنيف إعمار

دبي 17 مارس آذار (رويترز) - قال محلل يغطي إعمار العقارية اليوم الاثنين إن ستاندرد اند بورز لا تنوي تعديل تصنيف الشركة الإماراتية بعد أن أعلنت خططا لإدراج وحدة التجزئة في البورصة.

وقالت إعمار أكبر شركة عقارية مدرجة في دبي إنها تنوي طرح 25 بالمئة من وحدة مراكز التسوق والتجزئة للاكتتاب العام حيث من المتوقع أن تجمع حوالي ثمانية إلى تسعة مليارات درهم.

وتتضمن الخطوة توزيع الحصيلة النقدية للطرح على المساهمين وتقلص مصدرا رئيسيا لإيرادات إعمار في السنوات الأخيرة لكنها لن تؤثر على تصنيف الشركة والذي تقرر رفعه إلى درجة الاستثمار في فبراير شباط.

وقال تومي تراسك مدير تصنيفات الشركات لدى ستاندرد اند بورز في مناسبة لوسائل الإعلام "مركزهم التمويلي مريح في الوقت الحالي لذا لا يزعجنا زيادة توزيعاتهم النقدية ولا إعلانهم عن احتمال بيع حصة."

وقال تراسك إن إعمار تتمتع بسيولة وفيرة بفضل سمعتها الطيبة لدى المستثمرين كشركة منجزة وحقيقة أنها جمعت إيداعات قوية من مشاريع عقارية مزمعة.

كانت إعمار التي باعت عقارات قيمتها 12 مليار درهم العام الماضي وبلغت إيراداتها 10.3 مليار درهم أعلنت يوم السبت رفع توزيعات أرباحها لعام 2013 إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة في العام السابق.

وساهمت وحدة مراكز التسوق والتجزئة والضياقة بنسبة 46 بالمئة من إيرادات إعمار في 2013 لكن تراسك قال إن تحولا بدأ بالفعل صوب تحقيق إيرادات أعلى من التنمية العقارية.

وقال "قبل عام كنا نصنف إعمار كشركة استثمار عقاري لكن عندما تفقدنا التصنيف في المرة الماضية نظرنا في توزيع الأرباح ووجدنا أن التوازن سيتغير" مشيرا إلى أنها مصنفة الآن كمطور عقاري.