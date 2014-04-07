مسؤول: الإمارات دبي الوطني قد يعكس مخصصات الانكشاف على دبي العالمية

لندن 7 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول ببنك الإمارات دبي الوطني إن البنك قد يعكس مخصصاته للديون المتعثرة المتعلقة بانكشافه على مجموعة دبي العالمية هذا العام.

وقال باتريك كليركن مدير التمويل بالبنك لرويترز على هامش اجتماع في لندن "لدينا ثقة كافية في أننا سنستطيع إعادة تصنيفها إلى (ديون) عاملة."

وأضاف "قد يتم (عكس المخصصات) هذا العام."

وأشار كليركن إلى أن الإمارات دبي الوطني خصص خمسة بالمئة من إجمالي انكشافه على مجموعة دبي العالمية والبالغ تسعة مليارات درهم (2.5 مليار دولار). وإذا تم إعادة تصنيف هذه المخصصات إلى عاملة فإنها ستعطي دفعة استثنائية كبيرة لأرباح البنك.

ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يحقق البنك في المتوسط صافي ربح يبلغ 895.4 مليون درهم في الربع الأول. وفي حالة عكس جميع المخصصات فستزيد الأرباح حوالي 450 مليون درهم.