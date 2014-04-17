طاقة أبوظبي توقع قرضا بالين لسداد ديون قائمة
دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الخميس إنها وقعت قرضا قيمته 20.5 مليار ين (200.4 مليون دولار) مع بنك طوكيو-ميتسوبيشي تستخدم حصيلته لإعادة تمويل التزام قائم.
وقالت شركة الطاقة المملوكة بحصة أغلبية للحكومة إنها حولت القرض - المسعر عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن بالين الياباني - إلى الدولار الأمريكي وستستخدمه لإعادة تمويل جزء من سندات قيمتها 1.2 مليار دولار تستحق في سبتمبر أيلول.
(الدولار = 102.2750 ين ياباني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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