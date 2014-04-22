مرتبون: حكومة دبي تصدر اليوم صكوكا قياسية لأجل 15 عاما

دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - تعتزم حكومة دبي إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل 15 عاما اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار.

وقالت الوثيقة إن السعر المبدئي المتوقع للصكوك يتراوح بين 5 و5.125 بالمئة. ولا تقل إصدارات الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.