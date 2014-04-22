مرتبون: حكومة دبي تصدر اليوم صكوكا قياسية لأجل 15 عاما
دبي 22 أبريل نيسان (رويترز) - تعتزم حكومة دبي إصدار صكوك بالحجم القياسي لأجل 15 عاما اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة من مرتبي الإصدار.
وقالت الوثيقة إن السعر المبدئي المتوقع للصكوك يتراوح بين 5 و5.125 بالمئة. ولا تقل إصدارات الحجم القياسي عادة عن 500 مليون دولار.
والبنوك المرتبة للإصدار هي دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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