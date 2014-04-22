مرتبون: دبي تصدر صكوكا لأجل 15 عاما قيمتها بين 500 و750 مليون دولار

22 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت وثيقة أصدرها مرتبون أن حكومة دبي ستصدر اليوم الثلاثاء صكوكا لأجل 15 عاما تتراوح قيمتها بين 500 و750 مليون دولار واضافت أنه جرى تعديل السعر الاسترشادي لينخفض من السعر المبدئي الذي أعلن في وقت سابق. ‭‭ ‬‬ومن المتوقع الآن أن تسعر الصكوك قرب الحد الأدني للسعر المبدئي الذي يتراوح بين 5 و5.125 بالمئة.