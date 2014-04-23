دبي: الصكوك الجديدة تمهد لإصدارات طويلة الأجل من شركات الحكومة

من مارتن دوكوبل

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دائرة المالية في دبي اليوم الأربعاء إن حكومة الإمارة تأمل أن يمهد أول إصداراتها لصكوك أجلها 15 عاما الطريق أمام طرح سندات طويلة الأجل من شركاتها الحكومية.

وتلقت دبي طلبات اكتتاب من المستثمرين قيمتها 2.3 مليار دولار في الإصدار البالغة قيمته 750 مليون دولار يوم الثلاثاء بسعر 5 بالمئة وهو الحد الأدنى للسعر الإرشادي المبدئي المتوقع.

وجاء الطلب أقل من مستواه في الإصدار السابق للسندات الدولية في دبي في يناير كانون الثاني 2013 والذي جمعت منه الإمارة 1.25 مليار دولار ونظمته على شريحتين إحداهما لصكوك أجلها عشر سنوات والأخرى لسندات تقليدية أجلها 30 عاما. وفاقت طلبات الاكتتاب حجم المعروض نحو 12 مرة.

وقالت دائرة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني إن "التخطيط لتنفيذ هذا الطرح تم في وقت قصير بغية الاستفادة القصوى من الأحوال المواتية لأسواق المال العالمية."

ولا تزيد آجال الاستحقاق في إصدارات الصكوك عادة عن خمس أو سبع سنوات ومن ثم كان الأجل البالغ 15 عاما لافتا للنظر ويشير إلى أن دبي رأت منافع في إطالة آجال الاستحقاق.

وقالت الدائرة إن الإصدار "من شأنه إعادة تشكيل منحنى عائد الائتمان للحكومة وتيسير الإصدارات المستقبلية طويلة الأجل لشركات حكومة دبي."

واضطرت بعض الشركات شبه الحكومية في دبي إلى إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات بعد الأزمة المالية التي شهدتها الإمارة في عام 2009. وتتعافى دبي بقوة حاليا لكنها تواجه تحديا متمثلا في سداد ديونها وجمع عشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة لتمويل مشروعات بناء طموح من بينها الاستعدادات اللازمة لاستضافة معرض اكسبو العالمي في عام 2020.