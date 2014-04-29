مرتبون: ماجد الفطيم تطرح اليوم سندات بقيمة 500 مليون دولار

دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - تعتزم شركة ماجد الفطيم المتخصصة في إقامة مراكز التسوق ومقرها دبي طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات اليوم الثلاثاء حسبما أظهرت وثيقة للمرتبين الرئيسيين.