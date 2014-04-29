طاقة أبوظبي تسعر سندات قيمتها 750 مليون دولار الثلاثاء
دبي 29 أبريل نيسان (رويترز) - قالت بنوك إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ستسعر اليوم الثلاثاء سندات لأجل عشر سنوات قيمتها 750 مليون دولار وإن طلبات الاكتتاب من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أمثال المعروض.
وقالت وثيقة من مرتبي الإصدار إن قيمة طلبات الاكتتاب تقترب من 2.5 مليار دولار. والعملية مفتوحة للمستثمرين في الولايات المتحدة.
وأضافت الوثيقة أن السعر الاسترشادي الأولي تحدد عند 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
كانت طاقة الحاصلة على تصنيف A3/A قالت الأسبوع الماضي إنها ستجري اجتماعات مع المستثمرين قبيل إصدار سندات محتمل. ويتولى ترتيب العملية بنك أوف أمريكا-ميريل لينش وميتسوبيشي يو.اف.جيه للأوراق المالية ورويال بنك أوف سكوتلند وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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