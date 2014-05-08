مصادر: اتصالات الاماراتية تدعو بنوكا للمنافسة على ترتيب إصدار لسندات

دبي 8 مايو أيار (رويترز) - قالت مصادر إن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في أبوظبي أرسلت دعوة لبنوك للمنافسة على القيام بدور في ترتيب إصدار محتمل لسندات.

وتخطط اتصالات للاستفادة من سوق السندات لتمويل جزء من عملية استحواذها على حصة فيفندي البالغة 53 في المئة في اتصالات المغرب في صفقة قيمتها 4.2 مليار يورو (5.85 مليار دولار).

وقالت اتصالات في وقت سابق اليوم الخميس إنها تتوقع استكمال صفقة الاستحواذ في 14 مايو آيار.

وتهدف اتصالات لاستخدام التمويل من سوق السندات لإعادة تمويل قرض قصير الأجل وقع فيما يتعلق بالاستحواذ. وسيكون ذلك أول إصدار عام لسندات من جانب اتصالات.

وفي الشهر الماضي اتفقت الشركة على قرض قيمته 3.15 مليار يورو لتمويل جزء كبير من الاستحواذ.

ويتكون القرض من شريحتين يمكن استخدامهما باليورو أو الدولار وتقدمه مجموعة من 17 بنكا دوليا وإقليميا ومحليا.

والشريحة الأولى هي قرض قصير الأجل مدته 12 شهرا وتبلغ قيمته 2.1 مليار يورو بفائدة 45 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك منطقة اليورو (يوريبور) لأول ستة أشهر ثم يزداد بعد ذلك 15 نقطة أساس في كل ثلاثة أشهر تالية.

وتبلغ الشريحة الثانية 1.05 مليار يورو لأجل ثلاث سنوات بفائدة 87 نقطة أساس فوق يوريبور.

وسيتم تمويل الجزء المتبقي من تكلفة الاستحواذ من خلال كيان غير معروف مملوك لحكومة أبوظبي وفق ما ذكرته مصادر لرويترز الشهر الماضي.