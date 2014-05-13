مؤسسة دبي للاستثمار تعتزم بيع صكوك وسندات ربما غدا الأربعاء

دبي 13 مايو أيار (رويترز) - تعتزم مؤسسة دبي للاستثمار تعتزم بيع شريحة مزدوجة من السندات والصكوك في وقت قريب ربما يكون غدا الأربعاء حسبما أظهرت وثيقة لمديري الاكتتاب.

ومؤسسة دبي صندوق مملوكة للامارة يملك حصصا في بعض من أكبر شركات دبي.

وقالت الوثيقة إن مؤسسة دبي للاستثمار تسعى لإصدار صكوك لأجل ست سنوات وسندات تقليدية عشرية. وسيكون الإصدار مقوما بالدولار وبالحجم القياسي وإن كانت الوثيقة لم تحدد ما إذا كان هذا يسري على كل شريحة أم للشريحتين معا.

والمعروف أن الاصدار القياسي يتجاوز 500 مليون دولار.

وذكرت الوثيقة أن مؤسسة دبي تعتزم اتمام اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء. وتتولى سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الامارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ترتيب العروض الترويجية للإصدار.