مرتبون: دبي للاستثمارات الحكومية تبيع صكوكا وسندات اليوم
دبي 13 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار ديون أن من المتوقع أن تسعر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك حصصا في عدد من أكبر الشركات في الإمارة سندات تقليدية وصكوكا بقيمة 500 مليون دولار لكل منهما اليوم الأربعاء.
وقالت الوثيقة إن المستثمرين تقدموا بطلبات اكتتاب بلغت ملياري دولار حتى الآن. والإصدار هو الأول للمؤسسة في أسواق الدين.
ولم يتغير السعر الاسترشادى عما أعلن أمس الثلاثاء وبلغ بالنسبة لإصدار الصكوك وهو لأجل ست سنوات حوالي 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة وللسندات التقليدية العشرية بين 200 نقطة أساس وأعلى من ذلك قليلا.
ويتولى ترتيب الإصدار سيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك الامارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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