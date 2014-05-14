مقدمة 1-دبي للاستثمارات الحكومية تضيق السعر الاسترشادي لإصدار ديون

(لإضافة تفاصيل)

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار ديون أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية التي تملك حصصا في عدد من أكبر الشركات بالإمارة ضيقت نطاق السعر الاسترشادي لأول إصداراتها من السندات والصكوك والمقرر في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي المعدل للصكوك البالغ أجلها ست سنوات يدور في نطاق 155-165 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بينما يدور سعر السندات التقليدية العشرية في نطاق 200-210 نقاط أساس فوق نفس المتوسط.

كان السعر الاسترشادي الذي أعلن أمس الثلاثاء يبلغ حوالي 175 نقطة أساس للصكوك وبين 200 نقطة أساس وأعلى من ذلك قليلا للسندات التقليدية.

وقالت الوثيقة الجديدة إن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب التي تقدم بها المستثمرون في شريحتي الإصدار بلغ نحو 2.5 مليار دولار ارتفاعا من ملياري دولار أعلنها المرتبون في وقت سابق اليوم الأربعاء.

ويأتي الإصدار الجديد بعد ثلاثة أسابيع من استكمال حكومة دبي إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار تجاوزت فيه طلبات الاكتتاب ثلاثة أمثال المعروض.

وتقول نشرة الإصدار التي اطلعت عليها رويترز الأسبوع الماضي إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ستستخدم حصيلة بيع السندات والصكوك في تمويل أغراض عامة.

وتملك المؤسسة حصصا في عدد من أبرز الشركات بالإمارة من بينها طيران الإمارات وإعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.