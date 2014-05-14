مرتبون: دبي للاستثمارات الحكومية ترفع حجم إصدار صكوك وتقلص سندات

دبي 14 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار ديون إن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية زادت حجم السيولة التي ستجمعها من شريحة الصكوك في أول إصدار سندات لها بينما قلصت حجم شريحة السندات التقليدية.

وستجمع المؤسسة التي تملك حصصا في بعض أكبر شركات الإمارة 700 مليون مليون دولار من سندات إسلامية لأجل ست سنوات ارتفاعا من 500 مليون دولار.

لكن حجم إصدار سندات تقليدية لأجل عشر سنوات تقلص إلى 300 مليون دولار من 500 مليون دولار.

وقالت الوثيقة إن سعر الصكوك تحدد عند 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. كان النطاق الاسترشادي الذي أعلن في وقت سابق اليوم 155 إلى 165 نقطة أساس.

وتحدد سعر السندات عند سقف نطاق معدل يبلغ 200 إلى 210 نقاط أساس.