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مؤسسة إسلامية تعيد إصدار صكوك بقيمة 490 مليون دولار

Thu May 22, 2014 12:21pm GMT
 
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كوالالمبور 22 مايو أيار (رويترز) - قال بيان صحفي اليوم الخميس إن المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة أعادت إصدار سندات إسلامية قيمتها 490 مليون دولار.

وجرى تسعير الصكوك البالغ أجلها ثلاثة أشهر عند 0.52 بالمئة وبيعت إلى ثمانية متعاملين رئيسيين ليس من بينهم كيه.بي.إل للخدمات المصرفية الخاصة التي شاركت في العطاءات السابقة للمؤسسة.

كانت المؤسسة التي مقرها ماليزيا طرقت السوق في ابريل نيسان لإعادة إصدار صكوك قيمتها 890 مليون دولار. وفي فبراير شباط باعت المؤسسة صكوكا قيمتها 490 مليون دولار بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.

ومساهمو مؤسسة إدارة السيولة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 