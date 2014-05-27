اتصالات الإماراتية تختار بنوكا قبل إصدار سندات محتمل

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) اليوم الثلاثاء إنها فوضت بنوكا لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار سندات محتمل.

وقالت اتصالات إن لقاءات المستثمرين ستعقد في الإمارات وآسيا وأوروبا وستبدأ في أول يونيو حزيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اشترت اتصالات حصة 53 بالمئة في اتصالات المغرب مقابل 4.14 مليار يورو (5.65 مليار دولار) من شركة فيفندي المدرجة في بورصة باريس.

ولم تكشف اتصالات اليوم عن أسماء البنوك التي اختارتها. ولكن وثيقة منفصلة من كبار المرتبين أظهرت أنها اختارت دويتشه بنك وجولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي ورويال بنك اوف سكوتلند لترتيب الاصدار، وهو ما يتفق ما أبلغت مصادر رويترز به أمس الاثنين.