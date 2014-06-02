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مصادر: اتصالات تضيف 4 بنوك لإدارة إصدار سندات محتمل

Mon Jun 2, 2014 3:15pm GMT
 
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دبي 2 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة اليوم الاثنين إن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) أضافت أربعة بنوك إلى قائمة مديري دفتر إصدار سندات محتمل.

وقال ثلاثة مصادر بشرط عدم الكشف عن أسمائهم نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن البنوك التي أضافتها الشركة - التي بدأت اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت يوم الأحد - هي بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي ومورجان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني وناتكسيس.

وقال مصدارن إن اتصالات قد تصدر سندات مقومة بالدولار لأجل خمس وعشر سنوات إلى جانب سندات باليورو لأجل سبع و12 عاما.

ولم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 