التطوير والاستثمار السياحي أبوظبي ترتب تمويلا لسداد سندات في 2014

أبوظبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - قالت شركة التطوير والاستثمار السياحي المملوكة لحكومة أبوظبي إنها حصلت على تمويل كامل لسداد سندات بملياري دولار تستحق هذا العام.

ولدى الشركة التي تبني فرعا لمتحف اللوفر في أبوظبي وآخر لمتحف جوجنهايم سندات تقليدية بمليار جنيه تسدد في الثاني من يوليو تموز وصكوك بالقيمة ذاتها تستحق في أكتوبر تشرين الأول.