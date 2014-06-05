إعمار مولز تلتقي بالمستثمرين قبيل إصدار صكوك محتمل

دبي 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت إعمار العقارية في بيان اليوم الخميس إن وحدتها لمراكز التسوق "إعمار مولز" ستعقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من الثامن من يونيو حزيران قبيل إصدار محتمل لصكوك بالحجم القياسي.