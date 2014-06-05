مصادر: رأس الخيمة تدرس إصدار صكوك سيادية

لندن 5 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر اليوم الخميس إن إمارة رأس الخيمة تدرس العودة إلى أسواق السندات هذا العام بعدما دعت بنوكا للمنافسة على ترتيب إصدار محتمل لسندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار.

وقال مصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن من غير المتوقع أن تبرم الإمارة اتفاقا قبل الربع الثالث على أقرب تقدير بسبب حلول شهر رمضان في نهاية يونيو حزيران.

وحصلت رأس الخيمة على التصنيف ‭‭A‬‬ من مؤسستي ستاندرد آند بورز وفيتش. ودخلت الإمارة أسواق السندات الدولية آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول بإصدار صكوك قيمته 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات جرى تسعيره بهامش 175 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

واعتبرت تلك المستويات منخفضة كثيرا في ذلك الحين.