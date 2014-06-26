بيان: بنك الخليج الأول يسعر أول سندات بقيمة 10 مليارات ين
أبوظبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إنه باع أول إصداراته من سندات يبلغ قيمتها عشرة مليارات ين (98.2 مليون دولار) في إطار استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل ودخول أسواق جديدة.
وقال البنك في بيان إن السندات التي يبلغ أجلها خمس سنوات صدرت بكوبون سنوي 0.863 بالمئة وهي جزء من برنامج طوكيو برو بوند ماركت البالغة قيمته مليار دولار.
وتولى ترتيب الإصدار بنكا اتش.اس.بي.سي وميزوهو انترناشيونال. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.