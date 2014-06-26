بيان: بنك الخليج الأول يسعر أول سندات بقيمة 10 مليارات ين

أبوظبي 26 يونيو حزيران (رويترز) - قال بنك الخليج الأول في الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس إنه باع أول إصداراته من سندات يبلغ قيمتها عشرة مليارات ين (98.2 مليون دولار) في إطار استراتيجيته لتنويع مصادر التمويل ودخول أسواق جديدة.