مصادر: موانئ دبي العالمية توقع تسهيلا ائتمانيا بقيمته 3 مليارات دولار

من ديفيد فرنش

دبي 15 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران إن شركة موانئ دبي العالمية وهي من أكبر شركات إدارة الموانيء في العالم وقعت تسهيلا ائتمانيا بقيمة 3 مليارات دولار لتصبح أحدث شركة في دبي تستفيد من تحسن ظروف التمويل.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لان المعلومات لم يفصح عنها ان التسهيل الجديد ومدته خمسة أعوام ينقسم لقرض تقليدي بقيمة 2.39 مليار دولار وقرض إسلامي بقيمة 610 ملايين دولار.

وامتنعت متحدثه باسم الشركة عن التعليق وطلبت من رويترز الرجوع الي بيان صادر في 24 ابريل نيسان ذكرت فيه الشركة أنها تجري مراجعة سنوية للتسهيلات المصرفية في إطار إدارة مالية نشطة.

وقال المصدران إن التسهيل الجديد الذي أبرم في 30 يونيو حزيران يحل محل اخر بقيمة مليار دولار يستحق السداد في 2018 وسبق التفاوض على تمديده عاما اضافيا.

وذكرت مصادر لرويترز في ابريل نيسان أن موانيء دبي العالمية بدأت مفاوضات مع بنوك في وقت سابق من العام لزيادة حجم القرض لثلاثة أمثاله ومد أجل السداد فضلا عن خفض سعر الفائدة.

والتسهيل الجديد يحمل سعر فائدة 150 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) انخفاضا من 225 نقطة أساس للتسهيل الحالي.

وموانيء دبي العالمية أحدث كيان في دبي يتفاوض على شروط أفضل للاقتراض مستغلا تحسن معنويات البنوك الاجنبية تجاه الإمارة والسيولة الوفيرة لدى النظام المصرفي والتي يسعى لاستغلالها.

وقفزت تكلفة الاقتراض في اعقاب إعادة هكيلة ديون بمليارات الدولارات على شركات مرتبطة بحكومة دبي ولكنها تراجعت مع تعافي الاقتصاد المحلي.