مؤسسة إسلامية تعيد إصدار صكوك بقيمة 890 مليون دولار

كوالالمبور 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة اليوم الخميس إنها أعادت إصدار سندات إسلامية قيمتها 890 مليون دولار.

وبحسب بيان صحفي جرى تسعير الصكوك البالغ أجلها ثلاثة أشهر عند 0.52 بالمئة وهي حاصلة على تصنيف ‭‭A-1‬‬ من ستاندرد اند بورز.

وبيعت الصكوك بالكامل إلى تسعة بنوك من المتعاملين الرئيسيين من بينهم مصرف أبوظبي الاسلامي وسي.آي.ام.بي وماي بنك.

كانت المؤسسة التي مقرها ماليزيا طرقت السوق في مايو أيار لإعادة إصدار صكوك قيمتها 490 مليون دولار لأجل ثلاثة شهور بهدف سد نقص الأدوات المالية عالية الجودة والسيولة التي يمكن للبنوك الإسلامية تداولها لإدارة حاجاتها التمويلية للمدى القصير.