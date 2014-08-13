رأس الخيمة تطلب من البنوك تقديم عروضها لترتيب قرض

لندن 13 أغسطس آب (آي.اف.آر) - أفاد ثلاثة مصرفيين أن رأس الخيمة طلبت تقديم عروض لترتيب قرض مجمع في خطوة تلقي بظلال من الشك على فرص المضي قدما في إصدار صكوك مزمع.

كانت الشركة طلبت من البنوك تقديم مقترحاتها بخصوص إصدار سندات إسلامية في يونيو حزيران وذلك بالتزامن تقريبا مع قيام الشارقة والبحرين بخطوة مماثلة بشأن إصدارات سندات محتملة.

لكن على العكس من الشارقة والبحرين لم تقم رأس الخيمة بتفويض بنوك حتى الآن.

ودعت أنباء طلب تقديم العروض لقرض مجمع بعض المصرفيين إلى استنتاج أن إصدار الصكوك قد يؤجل أو يلغى.

وقال مصرفي ببنك استثمار في دبي تلقي طلبي تقديم العروض "أعتقد أنهم سيركزون على القرض أولا. من الصعب أن يصدروا صكوكا وقرضا في غضون أسابيع قليلة."

وأضاف "في رأيي أن مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة شهد تغيرات في الفترة الأخيرة وربما أعاد الفريق الجديد تقييم خطط التمويل."

ولم يرد المكتب المسؤول عن خطط تمويل الإمارة على الفور على طلبات للحصول على تعقيب.

وقال مصرفي آخر مقيم في دبي إن إصدار الصكوك قد يؤجل أو يلغي لكن ثالثا قال إن القرض قد يكون لتمويل مشروع معين ولا علاقة له بإصدار الصكوك.