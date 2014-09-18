الاتحاد الإماراتية تقترض ملياري دولار لتمويل استثمارات وشراء طائرات

أبوظبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال جيمس ريجني المدير المالي لشركة الاتحاد للطيران في أبوظبي اليوم الخميس إن الشركة تمضي قدما في اقتراض نحو ملياري دولار هذا العام لتمويل استثماراتها المباشرة في أنحاء العالم ومشترياتها من الطائرات.

وقال ريجني للصحفيين على هامش مؤتمر للطيران في أبوظبي "جمعنا العام الماضي نحو ملياري دولار ونمضي قدما هذا العام نحو جمع حوالي ملياري دولار."

وأضاف "محور التركيز الرئيسي لهذه الأموال يتعلق بالطائرات وكذلك الاستثمارات في الأسهم."

وامتنع ريجني عن ذكر أسماء البنوك التي تقدم القروض.