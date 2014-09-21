الشيخ أحمد: اتفاق لإعادة هيكلة ديون دبي العالمية قريبا
دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال مسؤول كبير بحكومة دبي اليوم الأحد إنه يتوقع أن تتوصل مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة إلى اتفاق لإعادة التفاوض على جدول سداد ديونها في المستقبل القريب.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية للصحفيين عندما سئل إن كانت دبي العالمية قد توصلت إلى اتفاق مع الدائنين إنه متأكد من تحقيق ذلك في وقت قريب.
وكان يتحدث على هامش مناسبة عقارية في الإمارة.
كانت مصادر أبلغت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن دبي العالمية تعرض على الدائنين حوافز لتمديد اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار تشمل أسهما في موانئ دبي العالمية كضمان. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.