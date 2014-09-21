رئيس ليمتلس: محادثات "إيجابية" لإعادة هيكلة ديون

دبي 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة ليمتلس العقارية المملوكة لحكومة دبي في تصريحات لرويترز اليوم الأحد إن الشركة أجرت محادثات إيجابية مع الدائنين في إطارع مساعيها لإعادة التفاوض على شروط تسهيل قيمته 1.2 مليار دولار أعيدت هيكلته بالفعل من قبل.

وأبلغ محمد راشد رويترز على هامش مناسبة عقارية "لدينا خطة عمل معدلة نناقشها مع الدائنين. المناقشات إيجابية ونأمل في إعلان نتيجة المحادثات قريبا."

وقال إن المناقشات تتركز على إعادة التفاوض بشأن الشروط لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويذكر ذلك بتحديات الديون التي مازالت تواجه بعض شركات دبي رغم الانتعاش القوي للاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية وانهيار القطاع العقاري المحلي في نهاية العقد الماضي.

وشهدت تلك الفترة إعادة هيكلة قروض بمليارات الدولارات تعود إلى شركات شبه حكومية اتفق معظمها مع الدائنين على تمديد آجال الاستحقاق كي تتعافى قيمة الأصول قبل بيعها لخدمة أقساط الديون.

كانت ليمتلس الذراع العقارية السابقة لدبي العالمية أعادت هيكلة تسهيل إسلامي في أكتوبر تشرين الأول 2012 بعد تمديده عدة مرات من جانب تجمع مصرفي يضم رويال بنك أوف سكوتلند وبنك الإمارات دبي الوطني.

وأعطيت الشركة التي انتقلت ملكيتها إلى حكومة دبي في إطار خطة إعادة هيكلة دبي العالمية فترة سماح أولية قبل بدء دفعات السداد المجدولة بين 2014 و2016.

وديون الشركة ضئيلة قياسا إلى شركات حكومية أخرى ولاسيما شركتها الأم السابقة التي تعرض على الدائنين حوافز لتمديد اتفاق إعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار تشمل أسهما في موانئ دبي العالمية كضمان حسبما نشرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر.