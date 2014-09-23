إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط يسعر سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 300 مليون دولار

دبي 23 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت وثيقة من بنك إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط أن البنك قام بتسعير سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 300 مليون دولار عند الحد الأدنى لنطاق التسعير الاسترشادي ومن المنتظر استكمال الصفقة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وكان البنك - الذي يحظى بتصنيف ‭‭A2‬‬ من موديز و-‭‭AA‬‬ من فيتش - حدد السعر الاسترشادي المبدئي عند ما بين 85 و90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في وقت سابق اليوم.

وأظهرت الوثيقة أن طلبات الاكتتاب تجاوزت السندات المطروحة للبيع لكنها لم تحدد حجم الطلبات. وإتش.إس.بي.سي هو مدير الاكتتاب الوحيد ومدير الإصدار.

ويأتي إصدار سندات إتش.إس.بي.سي الشرق الأوسط في أعقاب سلسلة من الإصدارات من مقترضين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين طرقوا سوق السندات العالمية حيث أدت الشروط المواتية في تلك السوق إلى خفض تكلفة الاقتراض إلى مستويات قياسية.