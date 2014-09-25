Tue 8 Aug 2017 | 22:59 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مبادلة جي.إي كابيتال تدرس إصدار سندات

Thu Sep 25, 2014 12:10pm GMT
 
[-] نص [+]

لندن 25 سبتمبر أيلول (نشرة آي.اف.آر) - قالت مصادر لنشرة آي.اف.أر إن مبادلة جي.إي كابيتال مشروع التمويل التجاري المشترك بين مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي وشركة جنرال إليكتريك الأمريكية تدرس جمع أموال من سوق السندات.

وأضافت المصادر أن‭‭ ‬‬الشركة المملوكة مناصفة بين الشريكين تتطلع إلى مرتبين للاصدار لكن لم يقع الاختيار حتى الآن على أي بنوك لتنفيذ هذه المهمة.

وتقدم مبادلة جي.إي كابيتال خدمات الاقراض التجاري وتأجير المعدات وحلول التمويل للبائعين والموزعين وخدمات أخرى.

وبما أنها لا تملك أي ودائع من العملاء لدعم الاقراض تحتاج الشركة إلى تمويل نفسها بوسائل أخرى مثل القروض أو أسواق السندات.

وكانت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي قد خصصت فيما سبق بعضا من انفاقها الرأسمالي لمبادلة جي.إي كابيتال.

وقال مصرفيون إنه مع ذلك تشجع الحكومات الخليجية حاليا المشروعات المشتركة بين المؤسسات الحكومية والشركات الأجنبية لتمويل نفسها مباشرة بالرغم من أن هذه التصريحات لم تعلن صراحة فيما يتعلق بمبادلة جي.إي كابيتال.

وكان آخر اصدار سندات من جانب مبادلة في أبريل نيسان حينما اصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات وفقا لنشرة آي.اف.أر.

وأصبحت مبادلة جي.إي كابيتال أول شركة أمريكية تصدر صكوكا اسلامية في نوفمبر تشرين الثاني 2009. وتستحق الصكوك الخمسية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار هذا العام.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 